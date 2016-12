Wkrótce za mandaty zapłacimy kartą

Często jest tak, że otrzymując mandat chciałoby się go opłacić jak najszybciej, by mieć już za sobą nieprzyjemny wydatek. Ale w Polsce gotówką zapłacić mogą jedynie obcokrajowcy; rodowici mieszkańcy naszego kraju płacą za mandat przelewem bankowym. Pomijając już fakt, że ściągalność tych drugich mandatów nie jest tak wysoka, jak być powinna, to policjanci największy problem mają z obcokrajowcami. Zdarza się bowiem, że zatrzymany turysta nie posiada przy sobie gotówki. Wówczas policjanci muszą dowieźć go do najbliższego bankomatu. Oprócz straty czasu niekiedy dochodzi także do problemów natury logistycznej - zwłaszcza wtedy, gdy zatrzymany obcokrajowiec porusza się ciężarówką, którą trudno dojechać pod bankomat. Dlatego MSWiA przygotowało plan, który zakłada wyposażenie policjantów w terminale płatnicze. Dzięki temu będziemy mogli wybrać czy chcemy dokonać opłaty bezpośrednio od ręki, czy przelewem bankowym w terminie późniejszym. Rozwiązanie pomoże uporać się z powyższymi problemami i prawdopodobnie zwiększy też ściągalność kar. Nowe przepisy mają także obowiązywać inne służby uprawnione do nakładania opłat karnych. Możliwość płacenia kartą w radiowozach mam być wprowadzana stopniowo. Nie określono jednak dokładnej daty zmiany przepisów prawnych ani kosztów prowizji za przelanie środków, którymi prawdopodobnie zostanie obłożony ukarany.