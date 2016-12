Wybierasz się do USA? Urząd imigracyjny spyta Cię o twoje media społecznościowe

Powyżej możecie zobaczyć, jak wygląda elektroniczny formularz dotyczący waszej obecności w mediach społecznościowych. W teorii podawanie powyższych informacji jest opcjonalne, jednak amerykańskie media wskazują na to, że urząd imigracyjny w Stanach Zjednoczonych jest dosyć wymagający i odmówienie podania powyższych informacji może pociągnąć za sobą problemy, jeśli chodzi o dostanie się na amerykańską ziemię. Po co to wszystko? Oczywiście w ramach walki z terroryzmem. Nie wyobrażamy sobie jednak, żeby potencjalny terrorysta był na tyle lekkomyślny, żeby na swoich sieciowych profilach informował świat o swoich niecnych celach, więc nowy przepis zapewne przysporzy problemów zwykłym ludziom, którzy kiedyś, gdzieś udostępnili jakiegoś niepoprawnego politycznego mema.