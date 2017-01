Apple wytacza proces firmie Qualcomm

Qualcomm to jeden z liderów na rynku układów scalonych. Firmy takie, jak LG, Sony, Lenovo czy Samsung polegają na technologii Qualcommu, zarówno jeśli chodzi o same mikroprocesory, jak i licencjonowanie należących do firmy patentów. Jak się jednak okazuje, Qualcomm oferuje rabaty dla tych firm, które zdecydują się na umowę zapewniającą wyłączność na jego rozwiązania. Innymi słowy, Qualcomm sprzedaje swoje technologie taniej, jeśli partner zrezygnuje z rozwiązań konkurencji. Zdaniem Apple’a, Qualcomm jest też trollem patentowym, który domaga się opłat licencyjnych za wynalazki, których nie opracował. Firma jest zmęczona płaceniem mu opłat licencyjnych za technologie, które opracowała samodzielnie, a na dodatek płaci znacznie wyższe opłaty niż konkurencja, która poszła na umowę o wyłączność z Qualcommem. Apple będzie domagał się w sądzie zwrotu miliarda dolarów. To będzie długi proces….