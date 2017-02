Bill Gates o podatku dochodowym dla robotów

Coraz mniej zawodów będzie wymagało obecności człowieka. Roboty są tańsze i efektywniejsze, więc nie ma żadnego powodu by nadal zatrudniać ludzi. Ale skoro wszyscy zostaniemy zastąpieni, to skąd mamy pozyskiwać pieniądze? Czy wszyscy będziemy w stanie się przebranżowić i nauczyć zadań których roboty nadal wykonywać nie mogą? Bill Gates na razie nie zna odpowiedzi na te pytania. Ale uważa, że przychody z podatków nie powinny maleć. Jak wylicza, typowy robotnik w fabryce zarabia około 50 tys. dol. rocznie. Z tego jest odprowadzany podatek, dzięki czemu możliwe są świadczenia socjalne. Dlatego też Gates uważa, że roboty powinny zostać opodatkowane. A więc nie tylko wyższe podatki dla firm, ale też i dodatkowa „kara” podatkowa dla firm wykorzystujących zrobotyzowanych robotników. Zdaniem Gatesa nie tylko uratowałoby to system podatkowy, ale również zapewniło ludziom czas i możliwości finansowe do pracy, w której wymagana jest empatia, takiej jak opieka nad starszymi ludźmi czy nauczanie dzieci.