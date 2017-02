Donald Trump hurtowo skupuje domeny

Po co Trumpowi aż 3643 domeny, z czego spora część kupiona w trakcie jego kampanii wyborczej? Po przyjrzeniu się ich nazwom, odpowiedź nasuwa się sama. Prezydent postanowił zadbać o to, by jego przeciwnicy nie mieli łatwego życia i sam zarezerwował nazwy, które mogą być dla niego obraźliwe. Wśród perełek znajdziemy takie adresy, jak: TrumpIsFired.com

IHateTrumpVodka.com

TrumpNetworkFraud.com

DonaldTrumpSucks.com

TrumpVodkaSucks.com

ImBeingSuedByDonaldTrump.com Dodatkowo, w jego posiadaniu znajdują się domeny, które mogłyby godzić w dobre imię jego działalności biznesowej prowadzonej zanim ubiegał się o posadę prezydenta. Wśród nich takie perełki, jak TrumpNetworkFraud.com czy TrumpNetworkPyramidScheme.com. Większość z nich nie prowadzi do żadnej witryny internetowej.