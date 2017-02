Microsoft, Apple i 95 innych kontra Donald Trump

Microsoft, Google, Facebook, Snapchat, Apple, Uber, Twitter w jednym szeregu? Takie rzeczy tylko w nowej Ameryce Donalda Trumpa. Firmy te złożyły wniosek do sądu apelacyjnego o zniesienie zakazu wstępu dla imigrantów i uchodźców z wybranych krajów na świecie, co miało „zwiększyć bezpieczeństwo wewnętrzne Stanów Zjednoczonych”. Jak argumentują, nie osiągnęłyby swojej pozycji i wpływu na świat gdyby nie ciężka praca ludzi z całego świata, w tym z krajów wskazanych przez Trumpa. Dodają, że rozumieją znaczenie bezpieczeństwa narodowego i konieczność dokładniejszej weryfikacji imigrantów, ale całkowity zakaz wstępu jest, jak to ujmują, szkodliwy. Stanowisko sądu na razie nie jest znane, ale biorąc pod uwagę fakt, że zakaz został tymczasowo zniesiony przez jednego z amerykańskich sędziów okręgowych, projekt Trumpa może zostać, przy współpracy tych firm, całkowicie obalony.