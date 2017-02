Netflix pozwany o naruszenie patentów

Blackbird Technologies zajmuje się wyłącznie skupowaniem własności intelektualnej i utrzymywaniem się z jej licencjonowania. Według niej, Netflix nie uiścił stosownych opłat za funkcję pobierania filmów i seriali do pamięci podręcznej urządzenia, bo, jak twierdzi, to wynalazek, który należy właśnie do niej. Na celowniku Blackbird Technologies znalazły się również SoundCloud, Vimeo, Starz, Mubi i Studio 3 Partners. Firma domaga się finansowego odszkodowania, którego kwota nie została jeszcze ujawniona. Jeżeli sąd przyzna jej rację, to Netflix będzie musiał płacić za dalszą możliwość oferowania tej funkcji lub… usunąć ją ze swojej aplikacji klienckiej.