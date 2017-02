Rosja walczy z porno, blokuje portal Brazzers

Od wczoraj kultowa w pewnych kręgach witryna Brazzers nie jest już dostępna dla osób przebywających na terenie Rosji. Na wniosek rosyjskiego urzędu, dostęp do niej ma być całkowicie zablokowany. Ale właściwie, to dlaczego? Rosja od dłuższego czasu próbuje walczyć z „demoralizującymi” witrynami i zagranicznymi potentatami mediowymi. W tym konkretnym przypadku administracja Rosji zdecydowała, że Brazzers ma „głęboko negatywny wpływ na ludzką psychikę” oraz „narusza prawa obywateli Rosji”. Cztery procent całej publiczności Brazzers to Rosjanie, więc pornograficzny gigant nie odczuje za mocno tej blokady w swoich finansach. We wrześniu ubiegłego roku z podobnych przyczyn Roskomnadzor doprowadził do blokady PornHuba.