Tym razem to John Carmack pozywa Zenimax

Carmack żąda od Zenimax 22,5 mln dol. Jak twierdzi, tyle pieniędzy winna jest mu firma Zenimax za przejęcie id Software, do którego doszło w 2009 roku. id Software zostało wtedy sprzedane za 150 mln dolarów i podobno Zenimax nie wypłaciło jeszcze całości tej kwoty. Podejrzewamy, że pozew ten ma wiele wspólnego ze sprawą Oculus vs Zenimax, w której Carmack był jednym z głównych oskarżonych. Amerykański sąd nakazał Oculusowi (należącemu do Facebooka) 300 mln dol. za korzystanie z kradzionego kodu należącego do Zenimax.