27 lat więzienia: najdłuższy wyrok, jaki kiedykolwiek dostał haker

Jak twierdzi prokurator (który wnioskował o 30-letni wyrok), rosyjski haker włamywał się do komputerów należących zarówno do małych firm, jak i potężnych korporacji. W sumie został skazany za 38 przestępstw, w tym za oszustwa, umyślne uszkadzanie komputerów oraz kradzież tożsamości. Roman Selezniew, który jest zresztą synem rosyjskiego parlamentarzysty Walerego Salezniewa, został aresztowany na Malediwach w 2014 roku. Miał wtedy przy sobie laptopa, na którym znaleziono m.in. 1,7 miliona danych kart kredytowych. Straty spowodowane przez jego włamania doprowadziły do upadku kilka firm.