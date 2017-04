Uber musi opuścić Włochy

Jeśli Uber nie wykona wyroku, na co ma 10 dni, za każdy dzień "spóźnienia" przewoźnik będzie musiał zapłacić 10,6 tys. dol. Jeśli spojrzymy na wycenę firmy, która aktualnie wynosi 70 mld. dol., suma ta nie wydaje się zbyt wygórowana. Pamiętajmy jednak, że wycena to tylko... wycena. Uber do tej pory nie przynosi żadnych zysków i utrzymuje się tylko i wyłącznie dzięki dobrej woli inwestorów, którzy utrzymują niedochodowy biznes w nadziei, że już wkrótce zacznie on na siebie zarabiać. Wyrok we Włoszech z pewnością ucieszy wszystkie tamtejsze korporacje taksówkowe, które - tak, jak korporacje w innych krajach - bardzo głośno protestowały przeciwko działaniom Ubera. Jak na razie nie wiemy, czy przewoźnik zamierza się odwoływać od sądowego wyroku. Jak na razie, w oficjalnym komunikacie Ubera mogliśmy przeczytać tylko, że przewoźnik jest "zszokowany decyzją włoskiego sądu".