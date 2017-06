Komisja Europejska zajmie się prawem autorskim

Komisja Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów głosuje dziś nad Dyrektywą w sprawie praw autorskich na jednolitym rynku cyfrowym. Projekt zobowiązuje państwa członkowskie Unii Europejskiej do większej kontroli przestrzegania prawa autorskiego w internecie. Przepisy precyzują m.in. status autorów wiadomości prasowych. Ich praca miałaby być chroniona prawem autorskim przez 20 lat od publikacji. "Pragnę, by dziennikarze, wydawcy i autorzy otrzymywali sprawiedliwe wynagrodzenie za swoją pracę, niezależnie od tego, czy jest ona wykonywana w studio, we własnym mieszkaniu, rozpowszechniana jest za pomocą internetu, albo poza nim, czy publikowana jest przy użyciu kopiarki czy też linku w sieci" – powiedział przewodniczący KE Jean-Claude Juncker w swoim orędziu o stanie Unii w 2016 r. W założeniu, dyrektywa ma dawać większy wybór i dostęp do treści online i za granicą. Ulepszone mają być też przepisy dotyczące praw autorskich z myślą o badaniach naukowych, edukacji i integracji osób niepełnosprawnych. Właściciele serwisów zawierających dużą liczbę utworów będą zobligowani do wprowadzenia automatycznego filtrowania treści pod kątem przestrzegania prawa autorskiego. Krytycy projektu, tacy jak Julia Reda z niemieckiej Partii Piratów, argumentują, że to rozwiązanie doprowadzi do ograniczenia wolności wypowiedzi. Według niej, legalne użycie utworu na prawach cytatu, takie jak parodia, opracowania naukowe czy krytyczny komentarz, będą usuwane przez automat, który nie jest w stanie rozpoznać dozwolonego użytku. Trybunał Sprawiedliwości UE we wrześniu 2016 roku wydał ważny wyrok w sprawie jaką Playboy wytoczył holenderskiemu serwisowi GeenStijl. Trybunał stwierdził, że linkowanie w niektórych wypadkach może być uznane za publiczne udostępnienie. Szczególnie, jeśli linkujący działał w celach zarobkowych. Przeciwnicy projektu uważają ponadto, że przepisy będą faworyzowały duże przedsiębiorstwa i utrudniały wejście na rynek startupom. Miałby się do tego przyczynić duży koszt wprowadzenia filtrowania treści, co byłby zapewne zlecane firmom zewnętrznym i według Partii Piratów zwiększałoby ryzyko inwigilacji obywateli UE. Projekt trafi do Komisji Prawnej Parlamentu Europejskiego 28 września, a następnie pod obrady Parlamentu Europejskiego pod koniec roku. Zapisy dyrektywy są bliźniaczo podobne do zapowiedzi z programu wyborczego Partii Konserwatywnej, która dziś bierze udział w przyśpieszonych wyborach parlamentarnych w Wielkiej Brytanii.