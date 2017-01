Mass Effect 2 do pobrania za darmo!

Mass Effect 2, druga część kultowej już trylogii science-fiction, pojawił się na rynku w 2010 roku w wersji na Xboxa 360, PlayStation 3 i Windows. Zebrał topowe noty w mediach, spotkał się też z uwielbieniem ze strony graczy. A dziś możecie go mieć za darmo, choć czas promocji jest ograniczony. Niestety, tylko wersję na Windows, ale na szczęście, jej wymagania sprzętowe są bardzo niskie: Windows XP lub nowszy

Core 2 Duo 1,8 GHz lub wydajniejszy

GeForce 6800 / Radeon X1600 Pro lub wydajniejsza

Co najmniej 2 GB pamięci RAM

Co najmniej 15 GB wolnej przestrzeni dyskowej