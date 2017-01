Virgin Mobile zaprezentowało ofertę na abonament

Zgodnie z zapowiedziami poszerzamy swoją ofertę o postpaid. Jest to efektem uruchomienia nowoczesnej platformy IT – mówi Grażyna Piotrowska-Oliwa, prezes Virgin Mobile Polska. Albonament wpisuje się w dotychczasowe zasady tworzenia ofert Virgin Mobile – usługa przygotowana jest w sposób przejrzysty, nie zawiera ukrytych kosztów i pozwala użytkownikom dopasowywać ją do swoich indywidulanych potrzeb. Zakupując usługę użytkownik sam układa swój abonament wybierając Pakiety Cykliczne: minut, SMS-ów i transferu danych. W kolejnych okresach rozliczeniowych można dowolnie przebudowywać swój abonament, zmieniając Pakiety Cykliczne na wyższe lub niższe. Ten jeden plan taryfowy może zaspokoić potrzeby dotychczasowych użytkowników oferty na kartę, jak i wymagających użytkowników abonamentowych. Dostępne Pakiety Cykliczne stanowiące podstawowe składniki abonamentu wyszczególnione zostały w tabeli poniżej. Darmowy Internet przez 6 miesięcy Na start nowej oferty, Virgin Mobile przygotowało giga atrakcyjną promocję. W przypadku wyboru nielimitowanych minut i nielimitowanych SMS-ów za łączną kwotę 26 zł, użytkownik może wybrać dowolny Pakiet Cykliczny internetu za darmo na 6 miesięcy. Oznacza to możliwość korzystania z nielimitowanych rozmów i SMS-ów oraz 20 gigabajtów internetu za 26 zł miesięcznie. Virgin Mobile – Albonament w szczegółach Virgin Mobile – Albonament w szczegółach Virgin Mobile – Albonament w szczegółach Virgin Mobile – Albonament w szczegółach Virgin Mobile – Albonament w szczegółach Virgin Mobile – Albonament w szczegółach «» Operator zapowiada również, że ta promocja to dobry początek tego co spotka klientów w Virgin Mobile w usługach abonamentowych. W niedługim czasie pokaże ofertę dla większej ilości użytkowników, jak również poszerzy elastyczną konstrukcję oferty o usługi dodatkowe. Abonament z możliwością całkowitego zawieszenia i bez zobowiązania czasowego Skorzystanie z abonamentu wiąże się z podpisaniem umowy, ale i tutaj Virgin Mobile wychodzi naprzeciw oczekiwaniom użytkowników. Umowa zawierana jest na czas nieokreślony z miesięcznym okresem wypowiedzenia. Z ewentualnym rozwiązaniem umowy nie wiążą się żadne koszty ani kary umowne. Co istotne, jeżeli użytkownik w trakcie korzystania z abonamentu uzna, że usługi nie są mu potrzebne (np. z powodu wyjazdu), może wyłączyć aktywowane Pakiety Cykliczne i tym samym zredukować wartość abonamentu do 0 zł. W razie potrzeby może korzystać z Usług Telekomunikacyjnych w oparciu o stawki Cennikowe. Dzisiaj będzie można kupić nowy kontrakt i przenieść numer z innej sieci. W ciągu kilku dni również będzie możliwość migracji z oferty na kartę do oferty abonamentowej dla obecnych klientów. I tutaj też czeka klientów miłe zaskoczenie – operator przeniesie środki z konta prepaid do 100 zł robiąc nadpłatę na fakturze. „Albo możesz płacić, albo nie płacić” Kluczowym elementem komunikacji, towarzyszącej wprowadzeniu oferty abonamentowej, jest przedstawienie „Albo-Albo”, czyli nowej platformy komunikacyjnej podkreślającej elementy wyboru, wolności, niezależności i elastyczności oferty. W Virgin Mobile nie boimy się bezpośredniej i wyrazistej komunikacji, co widać we wszystkich naszych materiałach promocyjnych. Już sama nazwa usługi „Albonament” wskazuje, że to coś innego niż pozostałe usługi tego typu. Zależało nam na tym, aby nowa kampania była równie sugestywna, a tym samym prezentowała główne cechy Albonamentu wprost, bez ogródek – mówi Piotr Suchodolski, dyrektor marketingu, Virgin Mobile Polska.