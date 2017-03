Darmowe gry z abonamentem w kwietniowej ofercie Games with Gold

Wraz z wprowadzeniem usługi wstecznej kompatybilności, wszystkie tytuły udostępnione w programie na konsolę Xbox 360 działają jednocześnie na Xbox One – tym samym podwajając ofertę dla jej posiadaczy. Wsteczna kompatybilność pozwala również na grę wieloosobową pomiędzy konsolami w tytułach na Xbox 360, jest bezpłatna i nie wymaga ponownego zakupu gier. Na Xbox One dostępna jest również funkcja zakupu gier na konsolę Xbox 360 we wstecznej kompatybilności bezpośrednio z konsoli. Z jednego abonamentu Gold można skorzystać jednocześnie na konsoli Xbox 360 i na Xbox One, w ramach tego samego konta. Wszystkie zestawy z konsolami Xbox One w Polsce zawierają 6-miesięczny abonament Xbox Live Gold. W kwietniowej ofercie Games with Gold udostępnione zostaną gry: Ryse Son of Rome (99,99 zł) - gra dostępna pomiędzy 1-30 kwietnia na konsoli Xbox One

(69,99 zł) – gra dostępna pomiędzy 1-15 kwietnia na konsoli Xbox 360 (gra dostępna bezpłatnie we wstecznej kompatybilności na Xbox One) Assassin’s Creed Revelations (49,99 zł) – gra dostępna pomiędzy 16-30 kwietnia na konsoli Xbox 360 (gra dostępna bezpłatnie we wstecznej kompatybilności na Xbox One)