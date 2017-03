Deals with Gold – w tym tygodniu nowa oferta!

Posiadacze abonamentu Xbox Live Gold otrzymują co tydzień dostęp do zniżek na wybrane gry i dodatki cyfrowe na konsole Xbox One i Xbox 360. Każdy zestaw z konsolą Xbox One S dostępny w sprzedaży w Polsce, oferowany jest z 6-miesięcznym abonamentem Xbox Live Gold. W tym tygodniu w ofercie Deals with Gold: Xbox One TYTUŁ RABAT Z GOLD Zombie Army Trilogy 80% Albedo Eyes from Outer Space 70% Cast of the Seven Godsends - Redux 70% Mafia III 50% WWE 2K17 50% Forza Horizon 3 Blizzard Mountain 50% Bedlam the Game by Christopher Brookmyre 50% Mafia III Deluxe 50% Forza Horizon 3 VIP 50% 101 Ways to Die 50% WWE 2K17 Digital Deluxe 50% Castles 50% WWE 2K17 Goldberg Pack 50% WWE 2K17 NXT Enhancement Pack 50% WWE 2K17 MyPlayer Kick Start 50% Her Majesty's Spiffing 33% WWE 2K17 Season Pass 30% Xbox 360 TYTUŁ RABAT Z GOLD Akai Katana 75% Under Defeat HD: Deluxe Edition 75% WWE 2K17 60% Call of Duty: Modern Warfare Bundle 50% WWE 2K17 Season Pass 50% WWE 2K17 Goldberg Pack 50% WWE 2K17 NXT Legacy Pack 50% Jednocześnie, abonenci Xbox Live Gold mogą skorzystać z oferty Games with Gold, w której otrzymają bezpłatnie gry: Layers of Fear (69,99 zł) - gra dostępna pomiędzy 1-31 marca na konsoli Xbox One

Heavy Weapon (37,49 zł) – gra dostępna pomiędzy 16-31 marca na konsoli Xbox 360 (gra dostępna bezpłatnie we wstecznej kompatybilności na Xbox One)