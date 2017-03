Kolejny tydzień, kolejne atrakcyjne przeceny gier na Xboxa

Posiadacze abonamentu Xbox Live Gold otrzymują co tydzień dostęp do zniżek na wybrane gry i dodatki cyfrowe na konsole Xbox One i Xbox 360. Obecnie, każdy zestaw z konsolą Xbox One S dostępny w Polsce, oferowany jest z 6-miesięcznym abonamentem Xbox Live Gold. W tym tygodniu w ofercie Deals with Gold: Xbox One TYTUŁ RABAT Z GOLD OlliOlli2: XL Edition 75% Borderlands The Handsome Collection 67% Farming Simulator 15 67% Quantum Break 60% Gears of War 4 Edycja Standardowa 50% Hitman Complete Season 50% ReCore 50% Kingdom New Land 50% Hitman Intro Pack 50% Knee Deep 50% The Living Dungeon 50% Killer Instinct: Definitive Edition 40% Gears of War 4 Edycja Ultimate 40% The Assembly 40% BioShock the Collection 35% I, Zombie 33% Farming Simulator 15 Rozszerzenie Gold 33% Farming Simulator 15 Dodatek JCB 33% Xbox 360 TYTUŁ RABAT Z GOLD Worms 75% Farming Simulator 15 67% Gears of War Judgment 50% Gears of War 3 50% Gears of War 2 50% Gears of War 3 Przepustka Sezonowa 50% Gears of War 2 Kolekcja All Fronts 50% Farming Simulator 15 Rozszerzenie Silver 33% Farming Simulator 15 Dodatek JCB 33% Jednocześnie, abonenci Xbox Live Gold mogą skorzystać z oferty Games with Gold, w której otrzymają bezpłatnie gry: Layers of Fear (69,99 zł) - gra dostępna pomiędzy 1-31 marca na konsoli Xbox One

Borderlands 2 (129,00 zł) – gra dostępna pomiędzy 1-15 marca na konsoli Xbox 360 (gra dostępna bezpłatnie we wstecznej kompatybilności na Xbox One)