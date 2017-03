Specjalna wyprzedaż europejska w Xbox Live

Microsoft, właściciel usługi Xbox Live, informuje o rozpoczęciu wyprzedaży gier cyfrowych w Sklepie Xbox. Wyprzedaż jest bardzo atrakcyjna. Rabaty są duże, a tytuły pochodzą od znanych deweloperów. W dniach 21-27 marca przecenionych będzie ponad 50 gier i dodatków cyfrowych na konsole Xbox One i Xbox 360, w tym takie gry jak For Honor, Grand Theft Auto V czy FIFA 17, a zniżki sięgają do -75% oryginalnej ceny. Co tym razem trafiło do oferty? Xbox One TYTUŁ RABAT Assassin’s Creed® The Ezio Collection 40% Battleborn 75% Battleborn Digital Deluxe 75% BioShock: The Collection 50% Borderlands The Handsome Collection 67% Call of Duty Advanced Warfare Gold Edition 70% Call of Duty Ghosts Gold Edition 70% COD Black Ops III Digital Deluxe Edition 50% COD Black Ops III Gold Edition 60% Destiny The Collection 50% Diablo Ultimate Evil Edition 70% Dragon Age Inquisition GOTY 67% Far Cry 4 + Far Cry Primal 50% FIFA 17 Super Deluxe 30% For Honor Deluxe Edition 30% For Honor Gold Edition 15% GTA V 50% GTA V & Great White 50% GTA V & Megalodon 60% GTA V & Whale 60% Madden 17 67% Mafia III 50% Mafia III Digital Deluxe 50% Marvel Ultimate Alliance Bundle 45% Monopoly Plus 67% NHL 17 67% Plants vs Zombies Garden Warfare 2 75% Plants vs Zombies Garden Warfare 2 Deluxe 75% Prototype Biohazard Bundle 60% STEEP 50% STEEP Gold Edition 40% The Crew™ Calling All Units 30% Titanfall 2 50% TOM CLANCY’S RAINBOW SIX® SIEGE 50% Tom Clancy’s The Division™ 60% Tom Clancy’s The Division™ Gold Edition 60% Tom Clancy's Rainbow Six Siege Year 2 Gold Edition 40% Tom Clancy's The Division + Rainbow Six Siege Pack 60% Watch Dogs 2 45% Watch Dogs 2 Gold Edition 40% WWE 2K17 50% WWE 2K17 Digital Deluxe 50% WWE 2K17 Season Pass 30% XCOM 2 50% XCOM 2 Digital Deluxe 50% Xbox 360 TYTUŁ RABAT BioShock 50% BioShock 2 50% BioShock Infinite 50% BioShock Infinite Season Pass 50% Borderlands 50% Borderlands 2 Season Pass 75% Bully Scholarship Edition 50% Call of Duty: Black Ops 50% GTA IV 50% Red Dead Redemption 50% Skate.3 50% XCOM: Enemy Within 75%