W tym tygodniu wyjątkowo atrakcyjne Gry z Gold!

Posiadacze abonamentu Xbox Live Gold otrzymują co tydzień dostęp do zniżek na wybrane gry i dodatki cyfrowe na konsole Xbox One i Xbox 360. Obecnie, każdy zestaw z konsolą Xbox One S dostępny w Polsce, oferowany jest z 6-miesięcznym abonamentem Xbox Live Gold. W tym tygodniu w ofercie Deals with Gold: Xbox One TYTUŁ RABAT Z GOLD Rise of the Tomb Raider - Przepustka sezonowa 75% Strider 75% The Escapists 67% Prototype Biohazard 60% Mega Man Legacy Collection 60% Wiedźmin 3: Dziki Gon - Edycja Gry Roku 50% Rise of the Tomb Raider 50% Guns, Gore and Cannoli 50% Rise of the Tomb Raider - Edycja 20 Rocznica 50% Wiedźmin 3: Dziki Gon - Krew i Wino 40% Wiedźmin 3: Dziki Gon - Serca z Kamienia 40% Wiedźmin 3: Dziki Gon - Pakiet dodatków 40% Dead Rising 4 - Przepustka sezonowa 40% Dead Rising 4 35% Dead Rising 4 - Edycja Deluxe 35% The Bug Butcher 33% Xbox 360 TYTUŁ RABAT Z GOLD Wiedźmin 2: Zabójcy Królów 85% Super Puzzle Fighter II Turbo HD Remix 75% Final Fight: Double Impact 75% Lost Planet Colonies 75% Lost Planet 2 75% Bionic Commando Rearmed 2 75% The Escapists 67% Call of Duty: Black Ops 2 60% Megaman 9 40% Megaman 10 40% Jednocześnie, abonenci Xbox Live Gold mogą skorzystać z oferty Games with Gold, w której otrzymają bezpłatnie gry: Layers of Fear (69,99 zł) - gra dostępna pomiędzy 1-31 marca na konsoli Xbox One

Borderlands 2 (129,00 zł) – gra dostępna pomiędzy 1-15 marca na konsoli Xbox 360 (gra dostępna bezpłatnie we wstecznej kompatybilności na Xbox One)