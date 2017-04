Dead Rising 4 za pół ceny

Posiadacze abonamentu Xbox Live Gold otrzymują co tydzień dostęp do zniżek na wybrane gry i dodatki cyfrowe na konsole Xbox One i Xbox 360. Każdy zestaw z konsolą Xbox One S dostępny w sprzedaży w Polsce, oferowany jest z 6-miesięcznym abonamentem Xbox Live Gold. W tym tygodniu w ofercie Deals with Gold: Xbox One TYTUŁ RABAT Z GOLD Forza Horizon 2 Complete Add-Ons Collection 75% Penarium 75% Kingdom New Lands 67% Dead Rising 4 Season Pass 50% Overcooked: Gourmet Edition 50% Stick It To The Man 50% Sterendenn 50% Adam’s Venture: Origins 50% Dead Rising 4 40% Dead Rising 4 Deluxe Edition 40% Reus 40% Elite Dangerous Commander Deluxe 33% Vertical Drop Heroes 33% The Sun and the Moon 33% Anima: Gate of Memories 25% Torment 20% Xbox 360 TYTUŁ RABAT Z GOLD Darksiders II Season Pass 95% The Book of Unwritten Tales 2 90% Legend of Kay Anniversary 90% MX vs. ATV Supercross 90% Darksiders II 90% Stuntman Ignition 80% Stuntman Ignition: Director's Cut 80% The Outfit 80% Of Orcs and Men 75% Blood Bowl 75% Divinity 2 - The Dragon Knight Saga 75% Thunder Wolves 75% Jednocześnie, abonenci Xbox Live Gold mogą skorzystać z oferty Games with Gold, w której otrzymają bezpłatnie gry: Ryse Son of Rome (99,99 zł) - gra dostępna pomiędzy 1-30 kwietnia na konsoli Xbox One

Assassin's Creed Revelations (49,99 zł) – gra dostępna pomiędzy 16-30 kwietnia na konsoli Xbox 360 (gra dostępna bezpłatnie we wstecznej kompatybilności na Xbox One)