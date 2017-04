Gry na Xbox taniej z Deals with Gold

Promocje Deals with Gold pozwalają oszczędzić na zakupach w Sklepie Xbox. Posiadacze abonamentu Xbox Live Gold otrzymują co tydzień dostęp do zniżek na wybrane gry i dodatki cyfrowe na konsole Xbox One i Xbox 360. Każdy zestaw z konsolą Xbox One S dostępny w sprzedaży w Polsce, oferowany jest z 6-miesięcznym abonamentem Xbox Live Gold. W tym tygodniu w ofercie Deals with Gold: Xbox One TYTUŁ RABAT Z GOLD CENA Z GOLD Forza Horizon 2 Przepustka samochodowa 80% 16,00 zł Forza Motorsport 6 VIP 75% 17,50 zł Forza Motorsport 6 Przepustka samochodowa 75% 25,00 zł TRANSFORMERS™: Rise of the Dark Spark 75% 60,00 zł Super Mega Baseball: Extra Innings 67% 23,10 zł Tony Hawk's® Pro Skater™ 5 67% 59,40 zł The Legend of Korra™ 67% 20,79 zł White Night 67% 20,79 zł Forza Motorsport 6 i Forza Horizon 2 Zestaw 60% 140,00 zł TRANSFORMERS™ Devastation 60% 72,00 zł Bard's Gold 50% 9,00 zł Axiom Verge 50% 35,00 zł Super Dungeon Bros 50% 35,00 zł Rock 'N Racing Off Road DX 50% 15,50 zł Marvel: Ultimate Alliance 50% 85,00 zł Marvel: Ultimate Alliance 2 50% 85,00 zł TRANSFORMERS™: Fall of Cybertron 40% 125,39 zł Cannon Brawl 35% 22,74 zł Sniper Elite 4 Digital Deluxe Edition 30% 209,99 zł Dex 25% 52,49 zł DC Universe™ Online 3-miesięczne konto członkowskie 25% 121,49 zł Sniper Elite 4 25% 179,99 zł Xbox 360 TYTUŁ RABAT Z GOLD CENA Z GOLD TRANSFORMERS™: Rise of the Dark Spark 80% 37,80 zł Faery - Legends of Avalon 75% 6,87 zł Final Exam 75% 8,74 zł Farming Simulator 75% 22,49 zł TRANSFORMERS™: Dark of the Moon 75% 47,49 zł Goosebumps: The Game 67% 11,54 zł Monster Jam: Battlegrounds 67% 11,54 zł GunCraft 67% 19,79 zł Orc Attack 67% 11,54 zł TRANSFORMERS™: Devastation 67% 46,85 zł TRANSFORMERS™: Fall of Cybertron 67% 46,85 zł Tony Hawk's® Pro Skater™ 5 67% 39,92 zł Tony Hawk's® Pro Skater™ HD 67% 18,14 zł The Legend of Korra 67% 20,78 zł TRANSFORMERS™: War for Cybertron 50% 64,99 zł Jednocześnie, abonenci Xbox Live Gold mogą skorzystać z oferty Games with Gold, w której otrzymają bezpłatnie gry: Ryse Son of Rome (99,99 zł) - gra dostępna pomiędzy 1-30 kwietnia na konsoli Xbox One

The Walking Dead Season Two (79,99 zł) – gra dostępna pomiędzy 16 kwietnia-15 maja na konsoli Xbox One

Assassin's Creed Revelations (49,99 zł) – gra dostępna pomiędzy 16-30 kwietnia na konsoli Xbox 360 (gra dostępna bezpłatnie we wstecznej kompatybilności na Xbox One)