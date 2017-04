Homefront: The Revolution za bezcen!

Posiadacze abonamentu Xbox Live Gold otrzymują co tydzień dostęp do zniżek na wybrane gry i dodatki cyfrowe na konsole Xbox One i Xbox 360. Każdy zestaw z konsolą Xbox One S dostępny w sprzedaży w Polsce, oferowany jest z 6-miesięcznym abonamentem Xbox Live Gold. W tym tygodniu w ofercie Deals with Gold: Xbox One TYTUŁ RABAT Z GOLD Guacamelee 75% Homefront®: The Revolution 'Freedom Fighter' Bundle 75% Homefront®: The Revolution 70% PGA Tour 67% UFC 2 60% Plants vs Zombies Garden Warfare 2 60% Deadpool 60% UFC2 Deluxe 60% Plants vs Zombies Garden Warfare 2 Deluxe 60% Pool Nation FX 50% Plants vs Zombies Garden Warfare 2 Coins 2500000 33% Heart&Slash 33% Mekazoo 33% Toy Odyssey 33% Homefront®: The Revolution - Expansion Pass 33% Plants vs Zombies Garden Warfare 2 Coins 1500000 25% Plants vs Zombies Garden Warfare 2 Coins 630000 15% Xbox 360 TYTUŁ RABAT Z GOLD Destroy All Humans Path of the Furon 90% Fantastic Pets 90% ArcaniA 90% Conan 85% de Blob 2 85% Worms Revolution 75% Worms Ultimate Mayhem 75% Black Knight Sword 75% Giana Sisters 75% Civilization: Revolution 70% Deadpool 63% The Splatters 50% Jednocześnie, abonenci Xbox Live Gold mogą skorzystać z oferty Games with Gold, w której otrzymają bezpłatnie gry: Ryse Son of Rome (99,99 zł) - gra dostępna pomiędzy 1-30 kwietnia na konsoli Xbox One

Darksiders (69,99 zł) – gra dostępna pomiędzy 1-15 kwietnia na konsoli Xbox 360 (gra dostępna bezpłatnie we wstecznej kompatybilności na Xbox One)