Netflix za darmo na nowych telewizorach LG OLED i Super UHD

LG w swoich najnowszych telewizorach na 2017 oferuje wysokiej jakości obraz wyświetlany w technice HDR. To oznacza, że posiadacze telewizorów LG 4K UHD będą mogli doświadczyć wspaniałego obrazu podczas oglądania treści w jakości UHD 4K w HDR, jakie oferuje Netflix. Tą jakość obrazu o poszerzonym zakresie tonalnym HDR i rozdzielczości 4K można od teraz podziwiać oglądając najnowszy serial Marvel’s Iron Fist, a także inne popularne produkcje, takie jak The OA, czy Chef’s Table. Cała linia telewizorów Premium z oferty LG na rok 2017 jest zgodna ze wszystkimi formatami HDR: Dolby Vision, HDR10 i HLG, a ponadto wyposażona została w funkcję Active HDR, umożliwiającą wyświetlanie obrazu o poszerzonym zakresie tonalnym – z bogatymi szczegółami zarówno w jasnych, jak i ciemnych scenach. W serwisie Netflix można się łatwo zarejestrować, klikając w baner z informacją o promocji, wyświetlany w menu telewizora LG. Następnie, przy użyciu pilota Magic Remote należy wyświetlić pozycję „Moje treści” i wygodnie zainstalować aplikację Netflix bezpośrednio z witryny LG Content Store. Promocyjny 3 miesięczny abonament przyznawany jest konsumentom natychmiast po wyświetleniu strony promocji Netflix. Promocja z bezpłatnym dostępem do pakietu Premium na telewizorach LG potrwa do 16 lipca 2017.