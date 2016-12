Powstaje kreskówka o… emotkach

Jeżeli uważacie, że w Hollywood pomysły na filmy dawno się już skończyły, to kolejnym argumentem niech będzie film animowany o emotkach Emoji z klawiatur dotykowych telefonów komórkowych. Mamy już nawet pierwszy zwiastun tego filmu. Discover the secret 🌎 inside your📱. Only on your 📲. Watch the new #EmojiMovie 😄🎬 teaser trailer now! pic.twitter.com/DBGMhoLwOZ — The Emoji Movie (@EmojiMovie) 21 grudnia 2016 Cóż, ręka do góry, jeżeli ktokolwiek poczuł się rozbawiony lub zachęcony do obejrzenia tego filmu. Co prawda taka była jego konwencja, ale nawet sam zwiastun pozbawiony jest jakiegokolwiek entuzjazmu. Reżyserem The Emoji Mobie jest Anthony Leondis, którego możecie znać z sequeli Lilo & Stitch i Kung Fu Pandy.