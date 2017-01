Co piąty telefon w 2017 r. z wbudowaną SI

Raport „Global TMT Predictions” prezentuje główne trendy z dziedziny technologii, mediów i telekomunikacji, które mogą wywrzeć istotny wpływ na rynek w perspektywie najbliższych pięciu lat. Ponad 300 milionów smartfonów lub też ponad jedna piąta wszystkich urządzeń tego typu sprzedanych w 2017 roku będzie mieć wbudowane systemy uczące się. Kolejnym innowacyjnym rozwiązaniem, które może odmienić otaczający nas świat są automatyczne systemy awaryjnego hamowania (AEB). Deloitte prognozuje, że do 2022 roku w samych Stanach Zjednoczonych liczba śmiertelnych wypadków samochodowych spadnie o sześć tysięcy, czyli o 16 proc. Prawdopodobnie przyczyni się do tego przede wszystkim szersze zastosowanie technologii AEB, w którą w Stanach Zjednoczonych do tego czasu będzie wyposażona jedna szósta aut osobowych i mniejszych ciężarówek. W 2017 roku forma cyberataku znana pod nazwą DDoS (Distributed Denial-of-Service) będzie stosowana częściej, na większą skalę i trudniej będzie ją opanować. Według przewidywań, miesięcznie wystąpi średnio jeden atak o przepustowości 1 terabita na sekundę (Tbit/s), a łączna liczba ataków DDOS powinna przekroczyć 10 milionów – przy średniej jednostkowej skali wynoszącej 1,25 – 1,5 gigabitów na sekundę (Gbit/s). Wzrost zagrożeń DDoS wynika przede wszystkim z rosnącej liczby urządzeń z obszaru Internetu Rzeczy, dostępności w sieci złośliwego oprogramowania, które umożliwia stosunkowo niedoświadczonym hakerom dostęp do niezabezpieczonych urządzeń IoT oraz wykorzystanie ich w kolejnych atakach, a także wzrost przepustowości łączy telekomunikacyjnych. Na początku 2017 roku liczba aktywnych urządzeń, wyposażonych w czytniki linii papilarnych prawdopodobnie przekroczy wartość miliarda. Każdy z takich czujników będzie używany średnio 30 razy dziennie, co łącznie przełoży się na ponad 10 bilionów dotknięć na świecie w ciągu roku. Sprzedaż tabletów w 2017 roku prawdopodobnie wyniesie mniej niż 165 milionów urządzeń, co przekłada się na spadek o ok. 10 procent, z wartości 182 milionów w 2016 roku. Taka tendencja sugeruje, że szczyt popytu na tablety mamy już za sobą. Choć dane liczbowe różnią się w zależności od kraju, w chwili obecnej trzy inne urządzenia (telewizory, smartfony i komputery) znacznie wyprzedzają popularność tabletów, jeśli chodzi o preferencje klientów. Z kolei płyty winylowe, które niedawno powróciły do łask, nadal będą w 2017 roku zyskiwać na popularności, a całkowite przychody z ich sprzedaży (oraz powiązanych z nimi urządzeń) po raz pierwszy w tym stuleciu osiągną wartość miliarda dolarów w skali globalnej. Przychody ze sprzedaży nowych płyt winylowych w tym roku prawdopodobnie będą odpowiadać za 6 proc. przewidywanych przychodów branży muzycznej na świecie, które w najbliższych 12 miesiącach wyniosą ok. 15 miliardów dolarów amerykańskich. Jednak przyszłość dystrybucji muzyki nadal przede wszystkim będzie należała do kanałów cyfrowych. Na 2017 rok spodziewane są istotne kroki zmierzające do uruchomienia 5G – sieci mobilnej piątej generacji. Planowane modernizacje sieci związane z technologią 4G oraz wprowadzenie (póki co wciąż w bardzo ograniczonym zakresie) technologii 5G powinno oswoić użytkowników i operatorów z kilkoma najważniejszymi cechami sieci 5G, takimi jak: znacznie większe prędkości przesyłania danych, niższy poziom opóźnień oraz wsparcie dla czujników i urządzeń IoT o niskim zużyciu prądu i małej szybkości transmisji.