Pokolenie Z to generacja wirtualna

Jak wynika z badania Spicy Mobile, najpopularniejszą aplikacją w każdej grupie wiekowej jest YouTube. Korzysta z niej aż 81 proc. użytkowników smartfonów i tabletów z systemem Android w wieku 15-24 lata. Wśród starszych osób (45 lat i więcej) zasięg tej aplikacji jest blisko o połowę niższy i wynosi 44 proc.



Młodzi bardzo aktywnie korzystają także z aplikacji społecznościowych i komunikacyjnych. Aż 75 proc. użytkowników smartfonów i tabletów z systemem Android w wieku 15-24 lata używa aplikacji Messenger. Dla porównania, wśród osób starszych (45 lat i więcej) zasięg Messenger’a wynosi 28 proc. Warto także podkreślić, że pokolenie Z dużo częściej korzysta z aplikacji służącej do komunikowania się niż z samego Facebooka – różnica w zasięgu jest dość znaczna i wynosi 11 punktów procentowych. Co ciekawe, powszechne korzystanie z aplikacji społecznościowych i komunikacyjnych wśród młodych osób nie wpływa na mniejszą liczbę wysyłanych przez tę grupę SMS-ów. Jest wręcz odwrotnie! Generacja Z to pokolenie nastawione na komunikację tekstową. Badania Spicy Mobile pokazują wyraźnie, że młodzi użytkownicy wysyłają o wiele więcej wiadomości SMS i MMS niż osoby starsze. Dla porównania, w listopadzie 2016 r. osoby w wieku 15-24 lata wysłały średnio 238 wiadomości SMS/MMS, starsi użytkownicy (45 lat i więcej) – jedynie 16. W przypadku połączeń telefonicznych nie odnotowano aż tak głębokich różnic.