Ponad połowa pecetowych graczy już na Windows 10

Jeżeli wierzyć statystykom największej platformy dla pecetowych graczy, a mamy tu na myśli Steam firmy Valve, ponad połowa zainteresowanych elektroniczną rozrywką wykorzystuje już Windows 10. To imponujący wynik biorąc pod uwagę fakt, że Windows 10 jest na rynku raptem niecałe 17 miesięcy. 50,35 proc. użytkowników Steama to wyżej wspomniany Windows 10. Ogólnie, Windows w dowolnej wersji jest wykorzystywany przez 95,2 proc. pecetowych graczy. Na drugim miejscu znajduje się macOS (3,44 proc.), na trzecim zaś systemy linuxowe (0,87 proc.). Systemy operacyjne konsol do gier, w tym Windows 10 na Xbox One czy system zarządzający PlayStation 4, z oczywistych względów nie były brane pod uwagę. Według Steama, typowa konfiguracja komputera dla gracza to 8 GB pamięci RAM, karta GeForce GTX 970 i monitor Full HD.