Świat żegna Internet Explorera

Jak wynika z danych NetMarketShare, przeglądarka Microsoft Edge kontroluje raptem 5,33 proc. rynku, a więc nadal jest na granicy błędu statystycznego. Jakby tego było mało, Internet Explorer odnotował gigantyczny spadek. Stara przeglądarka Microsoftu rok temu kontrolowała aż 46,32 proc. Aktualnie wykorzystuje ją raptem 20,84 proc. internautów. Co prawda Internet Explorer powoli jest w Microsofcie wygaszany, ale jego następca nadal nie potrafi zaskarbić sobie przychylności internautów. Mimo, iż jest dodawany do systemu Windows. Uwaga świata skupiona jest na alternatywnych aplikacjach do witryn internetowych. Liderem jest Google Chrome, który kontroluje 56,43 proc. rynku. Bardzo istotny pozostaje też Firefox z 12,22-procentowym udziałem. Na marginesie pozostają Opera (1,33 proc.) i Safari.