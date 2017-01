Volvo w Polsce – potężny wzrost sprzedaży w 2016 roku

Volvo Car Group przechodzi całościową transformację, której tempo jest prawdziwym fenomenem branży motoryzacyjnej. W zeszłym roku do oferty dołączył prestiżowy sedan – S90 i piękne kombi – V90. Rok 2016 był też pierwszym pełnym rokiem dostępności modelu XC90, ciepło przyjętego przez klientów. Jednocześnie model XC60 cieszył się największą popularnością od chwili debiutu, zarówno w Polsce, jak i na świecie. Model V40 przeszedł udany facelifting. Wszystko to sprawiło, że Volvo odnotowało na świecie ponad 6% wzrost sprzedaży. W Polsce dynamika wzrostu była dwukrotnie większa osiągając poziom 13,5 %. W tym roku Polska awansowała do pierwszej dziesiątki największych europejskich rynków dla Volvo Cars. Jest to zasługa dynamiki wzrostu sprzedaży, szczególnie widocznej w ciągu ostatnich trzech lat. Sprzedaż w 2016 roku była o 57% wyższa niż trzy lata wcześniej (dane na bazie rejestracji). Volvo osiąga w Polsce założone cele, ale to jest dopiero początek. Mimo, że wzrasta średnia cena naszych aut, cały czas zwiększamy naszą sprzedaż. W tym roku do oferty dołączy model V90 Cross Country, nowy model XC60 oraz mały SUV – XC40. Marka pozostaje wierna wszystkim swoim wartościom i zaletom, ale przy tym jest bardzo świeża i tak luksusowa, jak nigdy dotąd. Jestem pewien, że nachodzący rok zakończymy kolejnym sukcesem i wzrostem – powiedział Arkadiusz Nowiński, prezes Volvo Car Poland. XC60 – lider segmentu premium w Polsce Najczęściej po latach zainteresowanie poszczególnymi modelami spada. Fenomen Volvo XC60 przeczy tej zasadzie. Jeszcze nigdy zainteresowanie tym modelem nie było tak wysokie – zarówno w Polsce, jak i na świecie. W naszym kraju sprzedano 3202 sztuki tych aut. Na drugim miejscu znalazł się model XC90 (1063 rejestracje). Tuż za nim znalazł się model V40 (1011 rejestracji) i V40 Cross Country (578 rejestracji). Model V60 znalazł 512 nabywców, a XC70 – 318. Zainteresowanie pozostałymi modelami można zobaczyć na poniższym wykresie kołowym.