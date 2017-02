U Twittera coraz gorzej

Twitter właśnie opublikował swoje sprawozdanie finansowe, które pozostawia wiele do życzenia dla inwestorów. Co prawda odnotował siedmioprocentowy wzrost ilości aktywnych dziennych użytkowników i czteroprocentowy wzrost miesięcznych użytkowników w skali roku, co oznacza rekordowy wzrost w historii usługi, a także wzrost aktywności na serwisie, tak niestety są też złe wieści. Przychody odnotowały raptem jednoprocentowy wzrost, czyli na granicy błędu statystycznego. Twitter nadal nie ma pomysłu jak zamienić swoją użyteczność i popularność na pieniądze, a inwestorzy zaczynają to dostrzegać. Po opublikowaniu wyników wartość akcji zmalała o 10 procent. Jako entuzjaści Twittera, trzymamy jednak kciuki, by wszystko się w końcu ułożyło…