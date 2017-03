Cyfrowe książki nie szkodzą tym analogowym

O opinie zapytano ponad 1107 respondentów, którzy w ciągu ostatnich 12 miesięcy przeczytali co najmniej 3 książki w dowolnej formie: ebooka, audiobooka lub drukowanej. Jak pokazały wyniki badania, nabywcami książek cyfrowych w Polsce są głównie młodzi ludzie w przedziale wiekowym 25 – 34 lat (34%) oraz osoby w wieku 15 – 24 lat (32%), posiadający wykształcenie wyższe (55%) oraz średnie (31%), mieszkańcy dużych miast powyżej 500 tys. Według badania o stanie czytelnictwa, realizowanego przez Bibliotekę Narodową co dwa lata, 63% Polaków nie przeczytało ani jednej książki w ciągu 2015 roku, jednak rynek ebooków i audiobooków ma w Polsce dobre perspektywy i potencjał do wzrostu. Udział książek elektronicznych w rynku e-commerce systematycznie rośnie, wynika to nie tylko ze wzrostu sprzedaży urządzeń do e-czytania, ale przede wszystkim z dostępności samych e-książek. Polacy kupują coraz więcej ebooków, coraz chętniej sięgają również po audiobooki. Rosnąca popularność e-książek wynika z kilku przyczyn. Przede wszystkim książki elektroniczne są wygodniejsze w podróży czy podczas codziennego korzystania z transportu. Polacy stali się bardziej mobilni, a wraz z upowszechnieniem się laptopów, tabletów i smartfonów, ebooki i audiobooki stały się łatwo dostępne. Poza tym na ogół książki elektroniczne są tańsze od książek papierowych – mówi Martyna Bednarczyk z Virtualo. Rośnie zainteresowanie konsumentów nowoczesnymi formami czytania. Jak wynika z badania zrealizowanego na zlecenie Virtualo, korzystanie z ebooków nie oznacza jednak zaprzestania korzystania z książek tradycyjnych, co potwierdza obserwację ekspertów rynku książki. Najważniejszym czynnikiem nie jest format lecz treść książki, co oznacza że książki drukowane i elektroniczne mogą współistnieć. Obie formy czytelnictwa często uzupełniają się, gdyż korzystanie z różnych form książek, jak podkreślali respondenci badania, zależy od sytuacji. Ważną rolę w korzystaniu z e-booków odgrywa wpływ otoczenia i rekomendacje innych użytkowników e-książek. Jak pokazało badanie „Zwyczaje polskich użytkowników ebooków i audiobooków”, 36% obecnych czytelników e-booków wskazało, iż impulsem do spróbowania czytania w tej formie była namowa znajomych. Polski rynek książek elektronicznych ma przed sobą dalszy okres wzrostów, musi sobie jednak poradzić z licznymi wyzwaniami. Wysoki poziom piractwa, potrzeba wydawania jeszcze większej liczby tytułów rocznie, tworzenie polityki cenowej uwzględniającej możliwości konsumentów i realia rynku oraz systematyczne promocja e-czytelnictwa – to kluczowe wyzwania dla branży. Raport z badania Instytutu badawczego ARC Rynek i Opinia, przygotowany na zlecenie Virtualo potwierdza, iż rośnie w Polsce grupa konsumentów chętnie korzystających z nowoczesnych form czytania. Według nich największymi zaletami ebooków i audiobooków jest brak konieczności noszenia ciężkich, papierowych książek (43%), szybki dostęp do własnej, wirtualnej biblioteki (32%) oraz wygoda korzystania (20%). Rynek e-booków rozwija się w Polsce dopiero od 5 lat, więc w porównaniu ze Stanami Zjednoczonymi czy Wielką Brytanią, jesteśmy młodą, ale prężnie rozwijającą się branżą e-commerce. Coraz więcej osób w naszym kraju sięga po ebooki i audiobooki, są to mobilni i aktywni klienci. Aby oferować im atrakcyjne i konkurencyjne produkty oraz usługi, niezbędne jest dogłębne poznanie ich zachowań i preferencji konsumenckich, dlatego zleciliśmy badanie w Instytucie Badawczym ARC Rynek i Opinia – komentuje Martyna Bednarczyk z Virtualo.