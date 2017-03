Horizon Zero Dawn to komercyjny hit

Firma Sony Interactive Entertainment ogłosiła, że w ciągu pierwszych dwóch tygodni od premiery sprzedaż Horizon Zero Dawn przekroczyła 2,6 miliona egzemplarzy na całym świecie. Tytuł wydany wyłącznie na konsolę PlayStation 4 przygotowany przez studio Guerilla Games trafił na sklepowe półki 28 lutego (1 marca w Europie), zbierając przy tym wiele bardzo pozytywnych recenzji. Horizon Zero Dawn, chwalony za wyjątkowy projekt wirtualnego świata, szerokie możliwości strategiczne oferowane graczom oraz wciągającą historię, natychmiast stał się jedną z najsłynniejszych gier na konsole obecnej generacji. Imponująca premiera na PS4 dodatkowo sprawiła, że Horizon Zero Dawn stał się dotychczas najlepiej sprzedającym się nowym tytułem, stworzonym przez właściciela platformy, na którą został opracowany. To także największy debiut w historii Guerilla Games.

Horizon Zero Dawn to porywająca nowa gra action-RPG. Gracz wciela się w postać Aloy, młodej łowczyni, która wyrusza w podróż, aby odkryć swoje przeznaczenie pośród reliktów zamierzchłej przeszłości. Gra osadzona jest w bogatym, post-apokaliptycznym świecie, w którym to maszyny przemierzają rozległe krainy, a ludzkość nie jest już gatunkiem dominującym.