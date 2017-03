Kingston sprzedał w 2016 roku ponad 10 milionów dysków SSD

Firma zakończyła poprzedni rok z 16-procentowym udziałem w rynku. Dane zostały opracowane przez firmę badawczą Forward Insights, która analizą rynku dysków półprzewodnikowych zajmuje się nieprzerwanie od 2008 roku. Forward Insights dostarcza niezależne dane dotyczące rynku wielu producentom, w tym firmie Kingston. Według danych Forward Insight w 2016 roku producenci sprzedali 63 miliony dysków SSD na całym świecie w swoich kanałach sprzedaży. Kingston Technology sprzedało 10,1 milionów sztuk dysków, co stanowi 16 proc. całości sprzedaży i globalnie pozycjonuje firmę jako drugiego producenta pod względem ilości sprzedanych produktów. Kanał sprzedaży składa się z dystrybutorów, resellerów, sprzedawców detalicznych, producentów systemów i dostawców rozwiązań. Potrzeba zmiany dysku stale rośnie, ponieważ konsumenci oraz klienci korporacyjni zauważyli korzyści płynące ze zmiany dotychczas używanych dysków twardych na szybkie dyski SSD. – mówi Tony Hollingsbee, SSD Business Manager. Przez prawie 30 lat wspólnie z naszymi partnerami dbamy o sprzedaż naszych produktów na całym świecie. To właśnie dzięki współpracy udaje nam się stale rozwijać dział SSD naszej firmy od samego początku, a pierwszy dysk SSD sprzedaliśmy w 2009 roku. Najnowsze wyniki badania przeprowadzonego przez Forward Insights dowodzą, że takie podejście działa i możemy cieszyć się osiągniętym sukcesem z naszymi partnerami. Według naszych badań dwóch największych producentów, czyli Samsung i Kingston pokrywają 37 proc. rynku. Pozostali dostawcy łącznie kontrolują 63 proc. rynku SSD. – mówi Gregory Wong, prezes i główny analityk Forward Insights. Co ważne, od drugiego kwartału 2016 roku sprzedaż kanałowa pozostaje na względnie stałym poziomie, a Kingston cały czas utrzymuje pozycję jednego z liderów.