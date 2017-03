Niemal 330 mln zarejestrowanych adresów WWW

Rola cyfrowego oblicza przedsiębiorstw na całym świecie rośnie, o czym świadczą wyniki przygotowanego przez Verisign wyliczenia – w ciągu roku przybyło aż 21 milionów nowych adresów internetowych. Trend ten nie ominął również Polski, gdzie w 2016r. według analizy NASK, nowa strona WWW z rozszerzeniem .pl rejestrowana była co pół minuty. U schyłku ubiegłego roku ich liczba sięgnęła natomiast 2,7 miliona. Stron z rozszerzeniem .com wciąż jest najwięcej – zgodnie z tegoroczną edycją podsumowania jest ich dokładnie 126,9 mln, czyli stanowią blisko 40% wszystkich globalnych witryn. Adres z końcówką .com z pewnością nadal będzie charakteryzował się największym udziałem w światowym rynku witryn, choćby ze względu na fakt, iż rozszerzenie to pozwala zapewnić stronie największy zasięg. Należy sądzić, że liczba serwisów .com rejestrowanych także przez polskie firmy również będzie rosnąć – wystarczy zapoznać się z rosnącymi statystykami polskiego eksportu – w tym usług IT, który generuje zapotrzebowanie na globalną domenę – tłumaczy Rafał Kuśmider z dhosting.pl. Zalew stron z Państwa Środka Chińska gospodarka urosła w ciągu minionego roku o niemal 7%, biorąc pod uwagę dane dotyczące wzrostu wartości tamtejszego PKB. Nie jest to jednak zaskakujący wynik, przyrównując go do wartości wskaźnika z roku 2007, kiedy wynosił on ponad 14% czy z 2010r, kiedy przekroczył 10%. Wartą odnotowania jest jednak z pewnością skala przyrostu nowych witryn z rozszerzeniem.ch. Na tle pozostałych domen krajowych, chińskich adresów przybyło w najszybszym tempie – na koniec 2016 roku eksperci Verisign odnotowali ich 21,1 mln, co pozwala Państwu Środka zająć drugie miejsce w globalnej klasyfikacji. Rok wcześniej było ich zaś „zaledwie” 16,4 miliona. Trzecie miejsce? Archipelag Wysp Tokelau To nie żart – 18,7 miliona domen, więcej niż tych pochodzących z Niemiec, Wielkiej Brytanii, Rosji czy Holandii, pochodzi z mieszczącego się na Oceanie Spokojnym archipelagu Tokelau, liczącego nieco ponad 1,3 tysiąca populacji. Przed rokiem adresów z roszerzeniem .tk było nawet więcej niż tych zarejestrowanych w Chinach. Powód? Jak nietrudno się domyślić, przyczyną takiego stanu rzeczy są koszty, a w zasadzie ich brak. Wszystko za sprawą unikatowego modelu operacyjnego tego terytorium, zapoczątkowanego przez duńskiego przedsiębiorcę Joosta Zuurbiera, pozwalającego rejestrować strony internetowe z końcówką .tk, odwołujące do własnego serwera lub adresu IP, absolutnie za darmo. Witryny coraz częściej „celują” w social media i e-commerce Jedną ze statystyk uwzględnionych w raporcie Verisign jest przyrost sieciowych adresów z rozszerzeniami .com oraz .net, które przekierowują wizytującego na serwisy social media oraz e-commerce. W przypadku Instagrama, ich liczba wzrosła aż o 81%, Amazon z kolei zyskał o 41% nowych przekierowań, LinedIn oraz YouTube 23%, zaś Facebook – 20%.