Pięć miliardów użytkowników telefonów jeszcze w tym roku

Rynek telefonów komórkowych cały czas rośnie i wydaje się, że jedyną granicą która go powstrzyma jest liczba ludzi na świecie. Już teraz, w tym roku, „komórkowców” ma być pięć miliardów, a do 2020 roku aż 5,7 miliarda. Tylko w samych Indiach do 2020 roku ma przybyć 310 mln posiadaczy telefonów, rynek mają napędzić też inne azjatyckie rynki. Co ciekawe, już 55 proc. użytkowników telefonów łączy się z siecią za pomocą 3G lub nawet LTE. Z powyższych pięciu miliardów, 3,6 miliarda ma wykorzystywać telefony do łączności z siecią internetową, a do końca dekady ma być 4,7 miliarda takich użytkowników. Wygląda na to, że już niedługo będzie można założyć, że każda jedna osoba ma telefon, najprawdopodobniej z dostępem do Internetu.