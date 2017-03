Polacy pokochali te komputery

– Czym są urządzenia typu Modern PC? Charakteryzuje je niewielka waga, niezwykle wytrzymała bateria i wyjątkowo dopracowany design. Dzięki możliwości ich swobodnego konwertowania łączą w sobie najbardziej przydatne funkcje wydajnego komputera oraz podręcznego tabletu. To urządzenia klasy premium, które sprawdzą się nawet u najbardziej wymagających użytkowników. W zależności od modelu posiadają odpinaną od ekranu klawiaturę, albo ich ekran można obrócić aż o 360 stopni. Wszystkie posiadają również dotykowy interfejs i zostały zoptymalizowane pod kątem systemowym, pracując na najbezpieczniejszym w historii systemie Windows 10 lub Windows 10 Pro. Tych funkcji nie znajdziemy w laptopach starszej generacji – tłumaczy Joanna Rutkowska z firmy Microsoft. Rynek urządzeń konwertowalnych w Polsce rośnie niezwykle dynamicznie. To fenomen tym bardziej zaskakujący, że ostatnimi czasy coraz częściej mówiło się o schyłku ery PC, w której rolę komputerów miały przejąć smartfony lub tablety. Jednak producenci urządzeń stawiają na innowacyjne rozwiązania i dzięki ich staraniom urządzenia konwertowalne tchnęły w ten segment drugie życie. – Rynek urządzeń konwertowalnych w Polsce notuje w ostatnich miesiącach bardzo dynamiczny wzrost, sięgający ponad 50 proc. w ujęciu rocznym (luty 2017 vs luty 2016). To obecnie najszybciej rosnąca kategoria urządzeń PC – mówi Maciej Piekarski z GfK Polonia. Co sprawia, że konsumenci, którzy mają przecież do wyboru klasycznego laptopa, sięgają po urządzenia konwertowalne? Powodów jest kilka. Oprócz wyjątkowego designu, mobilności i możliwości dostosowania ich do naszych potrzeb poprzez obrócenie lub odczepienie ekranu, są to także sprzęty, które charakteryzują się doskonałą wydajnością. – Lekkie i smukłe konstrukcje urządzeń konwertowalnych są możliwe dzięki zastosowaniu wydajnych procesorów Intela. Korzystanie z tego typu rozwiązań zapewnia wygodę i elastyczność, a długi czas pracy na baterii sprawia, że zdają one egzamin zarówno w biurze, jak i po pracy. Nie dziwi zatem to, że Polacy coraz częściej sięgają po urządzenia z tej kategorii – dodaje Aleksandra Bojanowska z firmy Intel.