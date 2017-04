Czytanie ebooków stało się modne

Od kiedy ebooki pojawiły się na rynku, wprowadziły niemałą rewolucję w przyzwyczajeniach czytelniczych Polaków. Chociaż korzystanie z książek elektronicznych nie oznacza rezygnacji z wersji drukowanej, to są sytuacje, w których chętniej sięgamy po ebooki niż książki papierowe. Jak pokazały wyniki badania Virtualo, aż 59% Polaków podczas codziennych przejazdów komunikacją miejską czyta tylko e-książki. Połowa czytelników sięga jedynie po wersję elektroniczną w trakcie dłuższych podróży, 40% używa ich przebywając na wakacjach i w pracy, a 35% na uczelni i w kawiarni. Jest kilka powodów, dla których chętnie wybieramy ebooki. Do korzystania z wydań elektronicznych skłania nas w szczególności wygoda - 43% Polaków docenia w nich brak konieczności noszenia ze sobą nierzadko ciężkich książek papierowych. Jedna trzecia respondentów za ich zaletę uważa natychmiastowy dostęp do wszystkich posiadanych tytułów. Można zabrać ze sobą w dowolne miejsce nawet kilkaset e-książek za jednym razem, gdyż urządzenia, z których zazwyczaj korzystamy do e-czytania mają pamięć pozwalającą na przechowywanie wielu książek. Zaletą ebooków jest także możliwość szybkiego przeszukiwania ich treści. W przypadku książki papierowej, czytelnik czasami musi przerzucić nawet kilkaset stron w poszukiwaniu danego fragment tekstu, a w przypadku e-książki wystarczy wpisać szukane słowo, które po chwili zostanie znalezione i zaznaczone. Początki przygody z ebookami i czytaniem w nowoczesnej formie wiążą się zazwyczaj z zachętą znajomych - 36% respondentów badania “Zwyczaje Polaków związane z użytkowaniem ebooków i audiobooków” wskazuje ją jako pierwszy impuls, który sprowokował ich do zetknięcia się z książką elektroniczną. Dla 30% Polaków motywacją do wypróbowania ebooków są ich atrakcyjne ceny, a dla 29% dobrym momentem na rozpoczęcie korzystania z e-książek jest wyjazd w dłuższą podróż. Rozpoczęcie czytania książek elektronicznych jest także powiązane z zainteresowaniem nowinkami technologicznymi - 28% Polaków uważa to za impuls do sięgnięcia po ebooki. Popularnymi urządzeniami umożliwiającymi odczytywanie ebooków są czytniki, które dzięki swojej niewielkiej wadze oraz wymiarom, są idealnym towarzyszem podróży. Najbardziej popularnym czytnikiem jest Kindle - wybiera go ⅔ osób lubiących książki w wersji elektronicznej. Na drugim miejscu znajduje się PocketBook - czyta na nim 11% ankietowanych, a z inkBooka korzysta 7% z nich. Wybór danej marki czytnika najczęściej nie jest zależny od osoby, która z niego korzysta - 39% czytelników ebooków otrzymała go w prezencie. Wśród osób, które same nabywają czytnik, co trzeci Polak argumentuje wybór czytnika dobrą marką, a 27% przy zakupie korzysta z polecenia znajomych. Najczęstszym sposobem pozyskiwania książek elektronicznych jest pobieranie bezpłatnych tytułów z oficjalnych źródeł – deklaracja 2/3 zapytanych respondentów. Według badania, 55% użytkowników kupuje ebooki samodzielnie, 40% korzysta z plików pozyskanych przez znajomego. Co trzeci respondent (37% czytelników ebooków i 31% słuchających audiobooki) przyznaje się do korzystania z plików pozyskanych z nieoficjalnych źródeł. Mimo iż czytelnikom brakuje w obcowaniu z ebookami dotyku papieru i zapachu książki drukowanej, to boom na książki elektroniczne w Polsce trwa. Do korzystania z ebooków skłania czytelników przede wszystkim wygoda w korzystaniu i mobilność lektury, ale również trend na czytanie w nowoczesnej formie. Czytanie ebooków stało się bardzo modne, co potwierdzają respondenci badania Virtualo, ale również coraz większa liczba e-czytelników, których spotykamy każdego dnia w tramwaju, metrze czy autobusie.