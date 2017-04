Wspaniałe wyniki nowej Zeldy i Switcha

Według danych grupy NPD, w marcu sprzedało się 906 tys. konsol Switch w samych tylko Stanach Zjednoczonych. Sprzedało się też 1,3 mln kopii gry The Legend of Zelda: Breath of the Wild, z czego 925 tys. sprzedało się w wersji na Switcha, a reszta w wersji na Wii U.

Nintendo nie jest pewne czemu sprzedało więcej kopii gier niż konsol, spekuluje się, że fani już kupili grę w obawie przed brakiem podaży, a teraz czekają na zakup konsoli. Z dostępnością tej faktycznie jest problem. Popyt na nią jest tak duży, że Nintendo nie nadąża z dostawami…