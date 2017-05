"Jesteś typowym graczem Xboxa?"

Według zebranych przez Microsoft danych, statystyczny gracz Xboxa to mężczyzna w wieku 33 lat, który zarabia miesięcznie od 4 do 8 tysięcy dolarów. Czyli w przeliczeniu na polski grunt: od 15 do 30 tysięcy złotych. Wbrew obiegowej opinii nie jest to samotny kawaler, mieszkający pod dachem rodziców, ale żonaty mężczyzna, żyjący już "na swoim". Co jeszcze ciekawego w ankiecie? Kobiet wśród użytkowników konsoli Xbox jest 42%. Największą grupę graczy stanowią osoby z przedziału 25-34 lata - 28%. Najmniej jest 55-65-latków - tylko 6%, oraz niepełnoletnich nastolatków - 10%. Opierając się na aktualnych średnich zarobkach w USA (44 tysiące dolarów rocznie), możemy śmiało stwierdzić, że posiadacze Xboxów są całkiem zamożni. 21% przyznało, że ich roczne dochody mieszczą się w przedziale 50-74 tysiące USD, a kolejne 21% zarabia jeszcze więcej - 75-99 tysięcy. Niemal połowa ankietowanych (45%) mieszka ze swoimi małżonkami. Co piąta osoba (21%) żyje z rodzicami, a co dziesiąta (10%) mieszka samotnie. Jeśli chodzi o rodzaj aktywności w grach, Microsoft wyróżnił trzy typy graczy. Najwięcej (53%) jest tych społecznościowych, którzy przyznają, że spędzają około 17 godzin w tygodniu, grając w gry wieloosobowe, opłacają abonament Xbox Live Gold i mają bardzo wielu znajomych. Eksploratorzy (49%) to z kolei Ci, którzy grają w minimum 15 tytułów rocznie. A łowcy osiągnięć szczycą się dwukrotnie wyższym wynikiem Gamerscore od pozostałych użytkowników, których konta na Xbox Live działają od co najmniej 37 miesięcy.