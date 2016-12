Amazon patentuje... latające magazyny!

Użytkownik serwisu Twitter, Zoe Leavitt dotarł wczoraj do wniosku patentowego złożonego przez firmę Amazon, w którym opisano zupełnie nowy rodzaj magazynu. Firma Amazon chce, aby część produktów przez nią oferowanych przechowywana była w ładowniach wielkich sterowców, które unosiłyby się na wysokości 13,7 kilometrów nad ziemią, "zaparkowane" na przykład nad większymi miastami. Dzięki takiemu rozwiązaniu, użytkownicy robiący zakupy w sklepie Amazon mogliby liczyć na błyskawiczną przesyłkę: po złożeniu zamówienia, ludzka obsługa takiej latającej platformy pakowałaby wybrane produkty na pokład mniejszego, latającego drona, który zlatywałby do kupującego z jego listą zakupów. Nam się ten pomysł bardzo podoba i na pewno byłby bardzo widowiskowy. Ciekawe, czy Amazon rzeczywiście postanowi go zrealizować?