Co można dostać na Święta od Billa Gatesa?

«» Bill Gates co roku uczestniczy w zabawie „secret santa”, w której każdy zainteresowany redditowiec losuje innego celem wysłania mu prezentu-niespodzianki. Obdarowany nie wie kto jest jego „tajemniczym Mikołajem” aż do momentu otrzymania prezentu. Gates tym razem wylosował użytkownika o loginie „Aeerix”. Co można na Gwiazdkę otrzymać od miliardera? „Aeerix” pochwaliła się podarkami w Sieci. Otrzymała ona konsolę Xbox One Minecraft Edition, trzy pady Xbox One Elite, konsolę NES Classsic Edition, a także płyty Blu-ray z grami i filmami. Aerrix otrzymała także skarpetki z Zeldą dla niej i jej psa, miecz Zeldy i skarpetki z Harrym Potterem. Najważniejszym prezentem od Gatesa jest, jak co roku, hojna darowizna złożona w imieniu obdarowanej osoby na rzecz jakiegoś celu charytatywnego. Tym razem padło na fundację code.org, której celem jest popularyzacja wśród młodzieży nauki informatyki.