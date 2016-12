Disney stworzy serial do oglądania na... Snapchacie!

Tak właśnie. Produkcja nazywać się będzie Watch Party: The Bachelor i wystartuje 3 stycznia 2017. Każdy odcinek będzie trwał od 3 do 5 minut i będzie dostępny do obejrzenia przez 24 godziny od swojej premiery. Tak przynajmniej twierdzą źródła portalu Variety.

Jak się okazuje Snapchat staje się coraz ważniejszym medium. Formuła krótkich treści wideo z określoną datą ważności zdobywa coraz większą popularność.