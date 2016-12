Francuska poczta korzysta już z latających dronów

Francuzom należy jednak wytknąć fakt, że trochę oszukują. Bo to nie państwowa La Poste korzysta z dronów, a grupa DPD, która wyręcza państwową pocztę w niektórych prowincjach. I to właśnie grupa DPD uruchomiła testową trasę na terenie południowej Prowansji, na której latające drony dostarczać będą przesyłki firmom korzystającym ze stałego miejsca odbioru. Po doprecyzowaniu tej informacji, nie brzmi ona już tak rewolucyjnie i w praktyce francuska grupa DPD robi to samo, co niemiecki DHL.