Knajpa, która zamiast talerzy stosuje iPady

Gwiazdka Michelina nie wystarczy, by odwiedzić pewną restaurację zlokalizowaną w San Francisco? To co powiesz na dość nietypowe talerze, jakimi stały się w niej tablety firmy Apple? Co prawda nie każdy posiłek jest serwowany na iPadzie, a właściwie, to tylko jeden.

Knajpa serwuje posiłek składający się z krokietów truflowych. Nie jest jasne w jaki sposób po posiłku tablety są zmywane. Kąpiel w zmywarce raczej nie wyjdzie im na dobre, więc najprawdopodobniej restauracja stosuje dodatkowe obudowy.

O ile nam wiadomo, na razie żadna polska restauracja nie ma w swojej ofercie niczego podobnego.