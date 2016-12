Na Steamie zaczęła się zimowa wyprzedaż!

Przecenionych tytułów jest sporo. Od wspomnianych wcześniej tytułów AAA, jak Doom, Watch Dogs 2, czy The Division, po niezależne produkcje: Firewatch, czy Hyperlight Drifter. Fani retro znajdą dla siebie też trochę staroci w stylu serii Baldur's Gate. No i nie zapomnijcie sprawdzić, czy gry, które dodaliście do waszej listy życzeń nie zostały przecenione. Od pewnego czasu Steam stara się personalizować polecane przez siebie gry - warto z tego skorzystać. Przypominamy też, że ceny w Euro na Steamie potrafią być wysokie nawet po przecenie - przez zakupem wybranego tytułu warto sprawdzić, czy nie da się go kupić taniej w jednym z polskich sklepów z grami.