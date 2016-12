Nowa kwatera główna Apple’a prawie ukończona!

Nowa kwatera główna Apple’a jeszcze rok temu wyglądała jak wielka dziura w ziemi. Teraz? Cóż, to zupełnie coś innego. Imponująca budowla jest prawie ukończona. Zasilana będzie przez olbrzymią ilość paneli słonecznych i będzie miejscem pracy dla 13 tysięcy pracowników. Co prawda według pierwotnego planu budowla miała zostać oddana do użytku pod koniec bieżącego roku, jednak opóźnienie wydaje się być drobnym. Nie możemy się doczekać wynalazków, jakie powstaną w nowej siedzibie. Oby były jeszcze lepsze od dotychczasowych!