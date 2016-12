Skrzydełko czy nóżka? Skaner twarzy prawdę Ci powie

Baidu, właściciel najpopularniejszej wyszukiwarki internetowej w Chinach, nawiązało współpracę z lokalnym oddziałem KFC, by pokazać w jaki sposób nowe technologie mogą przekształcić zwykła restaurację w "inteligentną". W jednej z restauracji KFC w Pekinie stanęło specjalne lustro, które analizuje wygląd użytkownika (jego płeć, wiek, wyraz twarzy), a następnie na podstawie zebranych danych proponuje odpowiedni posiłek. Przykładowo 20-latkowi zaoferuje zestaw złożony z hamburgera z chrupiącym kurczakiem i colą, a 50-letniej kobiecie owsiankę i mleko sojowe. Oczywiście są to tylko rekomendacje i klienci wcale nie muszą z nich korzystać. Za każdym razem, gdy odrzucą propozycję maszyny, ta zapamięta wybór i weźmie go pod uwagę przy kolejnym kliencie o określonej fizjonomii. Ciężko powiedzieć na ile metoda opracowana przez Baidu rzeczywiście pomoże w wyborze posiłku, a na ile jest to po prostu ciekawostka, mająca przyciągnąć do restauracji większą liczbę klientów...