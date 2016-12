Tak według Microsoftu wyglądać będą technologie w 2020 roku

Stoimy u progu roku 2017, więc przewidywanie tego, co będzie się działo w świecie technologii trzy lata później – w roku 2020 – nie powinno być szczególnie trudne. I nie powinno też być jakieś wyjątkowo "futurystyczne", nawet przy obecnym, szalonym tempie rozwoju nowych technologii. Może dlatego lista technologicznych "proroctw" firmy Microsoft nie wydaje się jakaś szczególnie imponująca: to w większości wynalazki, które w mniejszym lub większym stopniu funkcjonują nawet dzisiaj, w formie prototypów czy produktów pokazowych. Czego zatem oczekuje Microsoft po technologiach obecnych w roku 2020? inteligentnych okularów z wbudowanym systemem tłumaczenia tekstu

szerokich, wygiętych, sterowanych gestami opasek elektronicznych z ekranem, które zastąpią smartfony

większej ilości materiałów wyświetlanych w 3D, nawet np. w programach biurowych

lodówek z inteligentnymi drzwiczkami, wyświetlającymi zawartość wnętrza

okien w samochodach, które wyświetlają dodatkowe informacje na zasadzie rozszerzonej rzeczywistości

bardzo inteligentnych tablic interaktywnych

gazet z ruchomymi obrazkami, dzięki zastosowaniu cieniutkich wyświetlaczy elektronicznych Jakoś nie zaimponowała nam ta lista i mamy też spore wątpliwości, co do niektórych pomysłów. Popularyzowanie obrazów 3D to jedna z najbardziej spektakularnych porażek ostatnich lat, zaś a elektroniczne wyświetlacze zaszyte w papierowych gazetach... Serio? Były już takie próby, ale prędzej przestanie być wydawany ostatni papierowy dziennik niż tego typu technologia stanie się odpowiednio tania. Niemniej... przekonamy się już za parę lat.