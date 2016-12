Trzecia generacja ładowarek Tesli zapewni błyskawiczne ładowanie samochodów

Obecna moc ładowarek Tesla Supercharger to 150 kW na pojedyncze auto. Oznacza to, że naładowanie elektrycznego samochodu Tesli od 0 do 100% zajmuje ok. godziny czasu, a więc właściciele tych aut wyjeżdżając rano z domu muszą pamiętać o tym, żeby dostosować swoje plany do poziomu naładowania baterii w swoim samochodzie. Już wkrótce ma się to zmienić. Elon Musk zapytany na Twitterze o to, czy amerykańscy użytkownicy doczekają się szybszych ładowarek do swoich samochodów odpowiedział, że stanie się to już wkrótce. Musk nie chciał zdradzić mocy z jaką ładować będą nowe ładowarki Tesla Supercharger 3, jednak na pytanie, czy będzie to chociaż 350 kW odpowiedział w swoim stylu: trzecia generacja będzie mocniejsza, niż jakieś "zabawki dla dzieci". Wszystko to brzmi fantastycznie, o ile ktoś mieszka w Stanach Zjednoczonych. Europejscy właściciele Tesli będą musieli jeszcze trochę poczekać, zanim będą mogli naładować swoją baterię do pełna w kilka minut.