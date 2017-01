Będzie nowy Tesla Roadster

To już pewne – nowa wersja samochodu Tesla Roadster jest już opracowywana i wejdzie na rynek w 2019 roku. Poinformował o tym sam Elon Musk podczas konferencji prasowej. Pierwsza wersja Tesli Roadster (na zdjęciu powyżej) oferowała miejsce dla dwóch pasażerów i pozbawiona była dachu, zaś cała konstrukcja bazowała na modelu Lotus Elise. I jeszcze jedna ważna sprawa – to właśnie Roadster przeszedł do historii jako pierwszy całkowicie elektryczny samochód wykorzystujący ogniwa litowo-jonowe, jaki został dopuszczony do ruchu i oferował zasięg do 200 mil. Od tamtej pory sporo się już w sytuacji Tesli zmieniło, pojawiły się nowe modele, które sprzedają się tak dobrze, że firma nie nadąża z ich produkcją, ale początki wcale nie były takie różowe. Jak wspominał przy okazji Musk, pierwsze jazdy prototypowym modelem Tesla Roadster były... pasmem porażek. Ciągle coś się psuło, ciągle coś przestawało działać, co czasem powodowało też poważne zagrożenie zdrowia i życia kierowcy. Kiedyś na przykład Musk wziął na przejażdżkę prototypowym Roadsterem dwóch założycieli firmy Google: Larry Page'a i Sergieja Brina – okazało się, że samochód nie jest w stanie rozpędzić się do prędkości wyższej niż 10 mil na godzinę. Cóż, inżynierowie Tesli sporo się od tamtych czasów nauczyli, więc nowy Roadster raczej nie będzie cierpiał na tego typu problemy. Nie wiemy jeszcze, jak będzie wyglądał, ale jedno jest pewne – jego osiągi będą wciskać w fotel. I w przenośni, i dosłownie.